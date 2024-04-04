Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ordusunu "ihtilaflı Esequibo" bölgesinde gizli askeri üsler kurmakla suçladı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te konuştu.
Maduro, ABD ordusunun komşu ülke Guyana ile tartışmalı Esequibo bölgesinde gizli askeri üsler kurduğunu söyledi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ve ABD Güney Komutanlığını suçlayan Maduro, "Bu konuyla ilgili elimizde kanıtlanmış bilgiler var. Saldırıya hazır askeri üsler inşa ediyorlar. Bu üslerde Venezuela'nın güneyi ile doğusundaki nüfusa yönelik saldırı planları var. Bu olanlar karşısında hazırlıklı olmalıyız ve moralimizi yüksek tutmalıyız." dedi.
Maduro, Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali'nin ülkesini yönetemediğini vurgulayarak, "Guyana, ABD'li petrol şirketi Exxon Mobil tarafından idare ediliyor ve söz konusu bölgenin zenginlikleri de mevcut yönetimin izniyle adeta sömürülüyor." ifadesini kullandı.
Esequibo uyuşmazlığı
Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.
Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri, Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.
Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.
???????Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.
Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'yi Esequibo'da gizli askeri üsler kurmakla suçladı - Son Dakika
Renault Captur, makyajlı versiyonuyla güncellendi. Yeni teknolojik donanımlar, geniş iç mekan ve çift renkli gövde gibi özellikler sunan araç, beş farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni Captur, daha zarif ve sportif bir görünüm sunarken, iç mekanı da modernize ediyor. Ayrıca, sürüş modları ve yeni nesil sürüş yardımcılarıyla güvenlik ve konfor da artırılmış durumda.
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024. Program kapsamında girişimcilere iş birliği fırsatı, yatırım fonlarından öncelikli yararlanma, mentörlük ve eğitim imkanları sunulacak.
Zonguldak'ın Kardeşler köyü Baraj Mahallesi'nde İsmail U'ya ait 3 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen ev sahibi İsmail U. ile eşi Nermin ve oğlu Ömer U, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu üçüncü maçında Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen maçta Kuzey Kore, ilk devreyi 4-1 önde tamamladı ve ikinci devrede skoru 7-1 yaparak galip geldi. Türkiye'nin gruptaki dördüncü maçı ise yarın Yeni Zelanda ile oynanacak.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Zafer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Burak Ç. isimli bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı ve yaralandı. Yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı. İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Fatma Şahin (Beylerbeyi), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız, Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Büşra Kuru (Sand 1946), Dilara Deli (Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük) Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment) Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Miray Cin (Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?