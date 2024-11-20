Venezuela'nın ABD'ye Sert Tepkisi

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Venezuela, 28 Temmuz'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez'i seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdığını açıklayan ABD'ye "sert" tepki gösterdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sosyal medya platformu X üzerinden sert bir yanıt verdi.

Blinken'in Venezuela karşıtı bir tutum sergilediğini savunan Gil, şu ifadeleri kullandı:

"Artık alaycılığa geri dönemeyiz. Blinken, yeminli bir Venezuela düşmanıdır. ABD, tıpkı daha faşistler ve teröristler tarafından desteklenen (eski Venezuelalı muhalif lider) Juan Guaido'da yaptığı gibi aynı politikaları sürdürmekte ısrar ediyor."

ABD hükümetinin "sömürgeci komplekslere" sahip olduğunu vurgulayan Gil, ABD'nin tıpkı geçmişte olduğu gibi Bolivarcı devrimler karşısında yenilgiye nasıl uğradığını ve bunu tarihe not etmesi gerektiğini belirtti.

Antony Blinken, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, şu anda İspanya'da yaşayan Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu.

Blinken, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Venezuela muhalefeti lideri Edmundo Gonzalez'i ülkenin seçilmiş devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.

Maduro üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.