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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Vergi Tebliği Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı\'ndan Yeni Vergi Tebliği Yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni Resmi Gazete'de yayımladı. Tebliğ, mükelleflerin kesinleşmiş vergi ve cezaları ile vadesi geçmiş, ödenmemiş vergi ve ceza miktarlarının kamuoyuna açıklanmasına yönelik usulleri belirliyor. Açıklamalar, belirli tarihlerde vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi'nin internet sitesinde yapılacak. Depremden etkilenen illerdeki mükelleflerin vergi borçları açıklama kapsamına alınmayacak.

03.09.2024 01:48
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetki çerçevesinde, mükelleflerin kesinleşmiş vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan vergi ve ceza miktarlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usulleri belirliyor.

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Tebliğ, mükelleflerin kesinleşmiş vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan vergi ve ceza miktarlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usulleri belirliyor. Karara göre açıklamalar, 15 Ekim - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında vergi dairelerinde, 1 Kasım - 15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılacak. Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzerinde borcu olan mükellefler alınacak. 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan vergi ve cezalar da dikkate alınacak.

Depremden etkilenen illerdeki mükeffelleflerin vergi borçları açıklama kapsamına alınmayacak

Tebliğde açıklama kapsamına alınmayacak alacaklara ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre kanunlar ve yeniden yapılandırma düzenlemeleri kapsamında yapılandırılmış veya uzlaşmaya tabi olmuş borçlar açıklama kapsamı dışında tutulurken, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki mükelleflerin vergi borçları da açıklama kapsamına alınmayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Vergi Tebliği Yayınlandı - Son Dakika

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