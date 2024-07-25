Veteriner Hekimler Birliği, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine tepki gösterdi

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ANKARA- Türk Veteriner Hekimleri Birliği (THVB), sokak hayvanları hakkındaki yasa teklifinden ifade çıkarılmasına karşın ötanazinin tamamen kapsam dışı bırakılmadığını belirterek "Sahipsiz hayvan popülasyonu konusunda kamu otoritesinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar ne veteriner hekimlere ne hayvanseverlere ne de sokakta yaşayan her şeyden habersiz hayvanların üzerine atılarak çözülemez" açıklamasını yaptı.

TVHB, sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Teklifin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ruhuna aykırı olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa teklifinin görüşüldüğü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ilk iki görüşme boyunca, taslak yasa teklifinde yer alan gerekçe ve maddeler incelendiğinde hayvan refahı konusunda ülkemizi 2004 yılı öncesine döndürebilecek maddeler olduğu, hayvanların bu kez sokaklarda değil, hayvan refahına uygun olarak yapılacağı iddia edilen barınaklarda toplanacağını görmekteyiz. Tasarının güncel bilimsel ve mesleki gerekçelerle kabul edilmesinin mümkün olmadığını, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ruhuna da aykırı olduğunu bir kez daha bildiriyoruz."

"Maddeler istenmeyen sonuçlara neden olabilir"

Yasa teklifinin en çok tartışma yaratan beşinci maddesinden "ötanazi" kelimesinin çıkartılmasına karşılık bazı maddelerin ötanaziyi tamamen kapsam dışında bırakmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23.07.2024 gecesi itibarıyla yasa teklifinin en çok tartışma yaratan 5. maddesinde yer alan 'ötanazi' kelimesi metinden çıkarılarak Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yasa teklifi kabul edildi. TVHB olarak bu konuya bir açıklık getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ifadeler; ötanaziyi tamamen kapsam dışında bırakmadığını belirtmek isteriz. Diğer maddelerle getirilen bazı muğlak ifadelerle dokuzuncu maddenin suistimale açık olduğunu kötü amaçlı veya hatalı yorumlanmasının istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtmek zorundayız.

Sahipsiz hayvan popülasyonu konusunda kamu otoritesinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar ne veteriner hekimlere ne hayvanseverlere ne de sokakta yaşayan her şeyden habersiz hayvanların üzerine atılarak çözülemez. Bilimsel ve vicdani tüm yolları tüketmeden kabul edilen bu yasa teklifi bahsi geçen hiçbir soruna çözüm getirmeyecektir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak yeni bir yasa teklifinin hazırlanmasını öneriyor, katkı vermeye hazır olduğunuzu tekrar ifade etmek istiyoruz. TBMM Genel Kurulu'nda da tasarının takipçisi olmaya, konuya ilişkin olarak milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."