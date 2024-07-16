Veteriner Hekimlerinden Sahipsiz Hayvan Kanun Teklifi Eleştirisi

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(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hazırlanan kanun teklifinde yorum farkına bağlı olarak suistimal edilebilecek hükümler yer aldığını, "kuduz şüphesi", "saldırgan hayvan" gibi geniş anlam taşıyan ifadelerin kanun yapma tekniğine aykırı olduğunu ve belediyeler hayvan bakımevi kuruncaya kadar geçecek süreçte toplanacak hayvanlara ne olacağına ilişkin eksik noktalar bulunduğunu belirterek, bu haliyle teklifin yanında olmayacaklarını bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifine ilişkin değerlendirmeler yer aldı. Sahipsiz hayvanlara yönelik hazırlanan kanun teklifinin dün itibarıyla kendilerine ulaştığı belirtilen açıklamada, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"İlk değerlendirmelerimize göre, yapılacak uygulamalarda hiçbir sınır getirilmediği ve yorum farkına bağlı olarak suistimal edilebileceği, belediyelere 2028 yılına kadar hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirirken bu süreçte toplanan hayvanların ne olacağına ilişkin açık noktalar bulunduğu, 'kuduz şüphesi', 'saldırgan hayvan' gibi geniş anlam taşıyan ifadelerin bilime ve kanun yapma tekniğine de aykırı olduğu, bu haliyle kanunlaşırsa sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacağı gibi ekosistemin zarar göreceği, yeni toplum sağlığı sorunlarına neden olacağı, toplum vicdanında onarılamayacak zararlar oluşturacağı, hayvanların sokaklarda olmaması gerektiğini savunan vatandaşlarımızın bile bu yöntemle ilgili memnun olmayacağı sonuçlar doğuracağı düşüncesindeyiz. Diğer taraftan meslek adımızın (Veteriner Hekim) bile birçok defa hatalı (Veteriner) yazılmasının taslağın oldukça özensiz hazırlandığını bize düşündürmektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu haliyle bu taslağın yanında olmayacağımızı, yaşatmanın temel alındığı çözümlerin hala mümkün olduğunu, bu konuda inisiyatif almaya hazır olduğumuzu ve Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun toplantısında yer alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."