Vezirköprü'de 4 Büyüklüğünde Deprem

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
