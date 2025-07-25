Vietnam'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Vietnam News gazetesinin haberine göre, Ha Tinh bölgesinde yoldan çıkan yataklı yolcu otobüsü kaza yaptı.
Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Vietnam'da Otobüs Kazası: 9 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?