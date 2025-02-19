Vietnam'dan Çin'e Yeni Demir Yolu Projesi

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Vietnam Meclisi, ülkenin başkenti ve kuzeydeki liman kentlerini Çin sınırına bağlayacak demir yolu hattı projesine onay verdi.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Vietnam ile Çin'i birbirine bağlayarak ulaşım talebini karşılaması ve ülkeler arası ticareti güçlendirmesi planlanan 8 milyar dolarlık demir yolu projesi için Meclis'te oylama yapıldı.

Oylamada, proje oy çokluğuyla kabul edildi.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletine uzanması planlanan hat, yaklaşık 390 kilometre uzunluğunda olacak ve başkent Hanoi ile liman kentleri Haiphong ve Lao Cai'den geçecek.

Vietnam, projeyi 2030'a kadar tamamlamayı hedefliyor.