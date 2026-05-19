Virajda Devrilen TIR Sürücüsü Yaralandı

19.05.2026 15:01
Çorlu'da odun yüklü TIR, virajda devrildi. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde virajda devrilen odun yüklü TIR'ın sürücüsü Şerafettin Y.(55), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Şerafettin Y.'nin kullandığı 17 AAB 307 plakalı TIR, girdiği virajda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrildi. TIR'ın sürücü araçta sıkışırken, dorsesinde bulunan odunlar yola saçıldı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı araçtan çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola saçılan odunlar ile TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri yoldaki kayganlığı önlemek için kumlama yaptı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, İş Kazası, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
