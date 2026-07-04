Viranşehir'de TIR-Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Viranşehir'de TIR-Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Viranşehir\'de TIR-Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
04.07.2026 11:29
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TIR'ın kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kameralarda görüntüleri var.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde TIR'ın kamyona arkadan çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Viranşehir- Şanlıurfa kara yolunun Kırlık mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ser (44) yönetimindeki 27 AZK 454 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen Hüseyin K. idaresindeki 63 AGV 616 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kabini koparken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR şoförü Abdullah Ser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kamyon şoförü Hüseyin K. ise yapılan müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yol kenarında bekleyen kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürüklendiği ve sürücü kabininin araçtan koptuğu anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viranşehir'de TIR-Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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