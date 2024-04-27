Viyana\'da İsrail\'e tepki gösterildi, Filistin\'e destek gösterileri devam edecek

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da saldırılarıyla 35 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail'e tepki gösterildi.

Viyana'nın 10'uncu bölgesindeki Kültürler Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Acil ateşkes", "Gazze'ye özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

Avusturyalı aktivist Mila, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 200 günü aştığını, bu süreçte Tel Aviv yönetiminin zulmünü artırdığını, Batı'da ise Filistin halkının sesini duyurmaya çalışanların susturulmak istendiğini söyledi.

Mila, Almanya'nın "soykırım durdurulsun" sloganını yasakladığını, Avusturya'nın ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda acil ateşkes talebi için yapılan oylamada hayır oyu kullandığını hatırlattı.

"Baskılara rağmen Filistin'e destek gösterileri sürecek" vurgusu

Düzenlenen her gösteride "soykırıma karşı çıkmaya" devam edeceklerini ve on binlerce çocuğun öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Mila, "Baskılarınız, hakkımızda yapılan yüzlerce ihbar, gösterileri yasaklamanız, karalama kampanyalarınız bizleri yıldıramayacak. Bir ya da binlerce kişi olup olmamamız fark etmez, tarihin doğru tarafında durduğumuzu biliyoruz." diye konuştu.

Mila, yaklaşık 7 aydır Filistin'e destek gösterilerinin aralıksız sürdüğünü ve özellikle üniversitelerde yayılan gösterilerin benzersiz şekilde ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

"Bin ya da bir milyon hepimiz Filistiniz"

Hiçbir devletin uluslararası hukukun üstünde olmadığına işaret eden Mila, "İsrail, Filistin halkını, kültürünü ve tarihini ortadan kaldırmak istedi. Filistin ortadan kaybolmayacak. Biz de kaybolmayacağız. Bin ya da bir milyon hepimiz Filistiniz." dedi.

Filistin direnişini destekleyici konuşmaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting de on binlerce Filistinlinin Avrupa ve ABD'nin sağladığı silahlarla katledildiğini, "benzerine az rastlanan bir soykırım"ın halihazırda yaşandığını ifade etti.

Pröbsting, Batı'da iktidarların ve basının Filistin'i destekleyici gösterileri küçük bir grup gibi göstermeye çalıştığını ancak Vietnam savaşından bu yana en geniş katılımlı gösterilerin yapıldığını söyledi.

ABD'deki üniversite protestoları

"Muhakkak hepiniz duymuşsunuzdur, Amerika'da Columbia Üniversitesi ve ayrıca 25 üniversitede öğrenciler protestolar düzenliyor ve üniversiteleri işgal ediyorlar. Bu protestolar Avusturalya, Kanada, Fransa'ya yayıldı. Almanya'da da ilk denemesi yapıldı sanırım. Değerli kardeşlerim, şu an büyük olasılıkla yeni bir 1968 yaşanıyor." ifadelerini kullanan Pröbsting, kalbi ve vicdanı olan herkesin Filistin halkına yönelik baskı ve saldırıların durdurulması için sokaklara indiğini, her geçen gün Filistin'e destek gösterilerinin sayısının arttığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından buradan harekete geçen göstericiler, yabancıların yoğunlukta olduğu 10'uncu bölgedeki Rauman Platz'a kadar yürüdü.