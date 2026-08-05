Vize'de Köylere Hizmet Toplantısı
Vize Kaymakamı Balaban, köylere hizmet birliği ve muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaçları değerlendirdi.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi.
Balaban, bir restoranda gerçekleştirilen programda, köylerin ihtiyaçlarına ilişkin birlik üyeleri ve muhtarlardan bilgi aldı.
Vize Köylere Hizmet Götürme Birliğinin yatırım programını değerlendiren Balaban, köylere yapılan hizmetlere çok önem verdiğini belirtti.
Balaban, özveriyle görev yapan muhtarlara ve encümen üyelerine teşekkür etti.
Belediye çalışmaları değerlendirildi
Pınarhisar'da belediye hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay başkanlığında, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.
Talay, yürütülen hizmet hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı.
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