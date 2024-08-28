Vize'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede aniden başlayan sağanak bir anda doluya dönüştü. Yaklaşık 5 dakika boyunca fındık boyutunda yağan dolu nedeniyle kısa sürede yerler beyaza büründü.

Sağanak ve dolu nedeniyle ilçe sakinleri zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmur ve doludan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü bölgede sağanağın aralıklarla gelecek hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.