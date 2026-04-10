Vladikavkaz'da Havai Fişek Patlaması: 1 Ölü, 10 Yaralı

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya- Alanya Cumhuriyeti başkenti Vladikavkaz'daki bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vladikavkaz şehrindeki havai fişek deposunda patlama meydana geldi.

Patlama sonucu yangın çıktı ve yaklaşık 800 metrekare alana yayıldı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk olmak üzere 10'dan fazla kişi yaralandı.