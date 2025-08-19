Volgograd'da İHA Parçaları Yangın Çıkardı - Son Dakika
Volgograd'da İHA Parçaları Yangın Çıkardı

19.08.2025 09:53
Rusya, Ukrayna'ya ait İHA'ları düşürdü; Volgograd'da hastane ve rafineride yangın çıktı.

MOSKOVA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın düşürdüğü Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) parçaları, ülkenin güneybatısındaki Volgograd kentinde bir hastane ve bir petrol rafinerisinde yangına neden oldu.

Bölge Valisi Andrey Bocharov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı güçleri, Volgograd'a yönelik büyük çaplı bir İHA saldırısını püskürttü. Şehrin güney kesiminde, düşen İHA parçaları 16 numaralı hastane binasının çatısında ve yerel bir petrol rafinerisinde yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışıyor" dedi.

İlk belirlemelere göre çıkan yangınlarda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Xinhua

07:19
