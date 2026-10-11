Volkan Böke, Adana Barosu Olağan Genel Kurulu\'nda başkanlığa yeniden seçildi

Volkan Böke, Adana Barosu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Barosu'nun bir otelde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Volkan Böke ile Battal Özer'in listelerinin yarıştığı seçimde Böke yeniden başkan seçildi ve meslektaşlarına teşekkür etti.
Adana Barosu Başkanı Volkan Böke yeniden görevine seçildi.
Baronun Olağan Genel Kurul Toplantısı bir otelde düzenlendi.
Mevcut başkan Böke ile Battal Özer'in listelerinin yarıştığı seçimde oy kullanıldı.
Seçim sonucunda Böke, yeniden Adana Barosu Başkanı seçildi.
Böke, desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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