Wang Yi'den Çin-ABD İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Wang Yi'den Çin-ABD İşbirliği Vurgusu

Wang Yi, Çin ve ABD'nin küresel sorunlara birlikte çözüm bulması gerektiğini belirtti.

19.10.2024 11:42
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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Eurasia Grubu Başkanı Ian Bremmer ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede dünyanın en büyük iki ekonomisi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve ABD'nin büyük ülke olmanın getirdiği sorumlulukları üstlenip bu rolü oynaması gerektiğini belirtti.

Wang, Çin ve ABD'nin küresel zorlukların üstesinden gelip kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere birlikte çalışmasının, iki halkın çıkarlarına hizmet etmekle kalmadığını, aynı zamanda diğer dünya ülkelerinin ortak beklentilerini de karşıladığını ifade etti.

Wang, Çin'in günümüz dünyasındaki tüm belirsizliklere kendi kesinliğiyle yanıt vereceğini ve uluslararası ahlaki üstünlüğü korumaya ve genel anlamda insanlığın gelişip kalkınmasına yönelik çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Wang, ABD'nin iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı içtenlikle hayata geçirmesi, Çin'i nesnel ve rasyonel şekilde anlaması, sıfır toplamlı oyun zihniyetini bırakması ve dünyadaki iki büyük ülke olarak iyi geçinmenin bir yolunu bulmak üzere Çin'le çalışması temennisini dile getirdi.

Bremmer ise iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili çabalarla istikrara kavuşma belirtileri göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Şirketin ABD ile Çin arasında uzun vadeli barış içinde bir arada yaşamaya yönelik öneri ve teklifler sunmayı sürdürmeye hazır olduğunu söyleyen Bremmer, iki büyük ülkenin uluslararası düzenin istikrarını korumak üzere birlikte çalışmasını umduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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