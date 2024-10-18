Xi Jinping Anhui'de Bilim ve Teknoloji İncelemesi Yaptı

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HEFEİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, Perşembe gününden Cuma gününe kadar Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bir inceleme turu gerçekleştirdi.

Xi, eyaletin Hefei kentinde yer alan Binhu Bilim Kenti'ni ziyaret ederek, Anhui'nin son yıllarda gerçekleştirdiği bir dizi önemli bilimsel ve teknolojik yeniliği yakından inceledi, 17 Ekim 2024. (Fotoğraf: Xie Huanchi/Xinhua)