Xi Jinping'den Almanya ile Çok Taraflılık Vurgusu

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü koruması ve liderlik rolünü yeniden canlandırması gerektiğini belirterek, iki ülkenin çok taraflılığın savunucuları, uluslararası hukukun üstünlüğünün uygulayıcıları, serbest ticaretin destekçileri ve dayanışma ile koordinasyonun teşvikçileri olması gerektiğini söyledi.

Xi, bu açıklamayı çarşamba günü resmi ziyaret kapsamında Çin'de bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede dile getirdi.