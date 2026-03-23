Xi Jinping'den Pakistan'a Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü vesilesiyle Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'ye kutlama mesajı gönderdi.

Xi pazartesi günü gönderdiği mesajında uzun bir süredir ulusal egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve ulusal onurlarını kararlı şekilde koruyan, çeşitli risk ve zorlukların üstesinden gelen ve ulusal kalkınmalarını ilerleten Pakistan hükümeti ve halkının, bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunduğunu söyledi.

Çin'in Pakistan'ın yakın dostu olduğunu vurgulayan Xi, Pakistan'ın kalkınmada kaydettiği başarılardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminin başlangıcı ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı olduğunu hatırlatan Xi, her iki tarafın geleneksel dostluklarını ileriye taşıması, stratejik iletişimi ve kalkınma stratejileri arasındaki uyumu artırması ve kendi modernleşme yollarında birlikte ilerlemesi temennisinde bulundu.

Çin-Pakistan ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini dile getiren Xi, yeni dönemde ortak geleceğe sahip, daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmak üzere Zerdari'yle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Aynı gün Çin Başbakanı Li Qiang da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e kutlama mesajı gönderdi.