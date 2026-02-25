Xi Jinping'den Ukrayna Krizine Çözüm Vurgusu

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Ukrayna krizi konusundaki ilkeli tutumunu ana hatlarıyla ifade etti. Xi, bu soruna diyalog ve müzakere yoluyla çözüm aramanın kilit önemde olduğunu söyledi.

Xi çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Xi, barış için sağlam bir temel oluşturulmasında tüm tarafların eşit katılımının sağlanmasının, barışa yönelik iradenin güçlendirilmesinde tüm tarafların meşru endişelerinin göz önünde bulundurulmasının ve barış için kalıcı bir çerçeve oluşturulmasında ortak güvenliğin sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.