Xi Jinping G20 Zirvesi'nde Küresel Kalkınma Eylemlerini Açıkladı

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RIO DE JANEIRO, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Zirvesi'nin Açlık ve Yoksullukla Mücadele konulu 1. oturumunda Çin'in küresel kalkınma için hayata geçirdiği sekiz eylemi özetledi. Xi pazartesi günkü konuşmasında bu eylemleri şu şekilde sıraladı:

1. Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini sürdürmek. 700 milyar yuana (96,7 milyar ABD doları) ek olarak İpek Yolu Fonu'na finansman pencereleri ekleyen ve 80 milyar yuan (11,1 milyar ABD dolar) yatıran Çin, yeşil İpek Yolu'nun inşasına öncülük eden ve dijital İpek Yolu'nu güçlendirecek çok boyutlu bir Kuşak ve Yol bağlantı ağını geliştirme yönünde ilerliyor.

2. Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni hayata geçirmek. Çin, halihazırda faaliyette olan 1.100'den fazla kalkınma projesi çerçevesinde, inşa edilmekte olan Küresel Güney araştırma merkezinin amacına uygun olmasını sağlayacak ve 20 milyar ABD doları tutarındaki kalkınma fonları, yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği ve dijital ekonomi gibi alanlarda gelişmekte olan ülkeleri desteklemek ve tatbiki işbirliğini artırmak için kullanılmaya devam edecek.

3. Afrika'nın kalkınmasını desteklemek. Xi, eylül ayında düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu Zirvesi'nde, 3 yıl içinde modernleşmeyi ilerletmek üzere Afrika ile el ele vermeye yönelik 10 ortaklık eylemi açıkladığını ve bu bağlamda 360 milyar yuan (49,7 milyar ABD doları) mali destek taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

4. Yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliği konularında uluslararası işbirliğini desteklemek. Çin bu çerçevede, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a katılma kararı alırken, G20'nin Kalkınma Bakanlar Toplantısı'nı düzenlemeye devam etmesine destek verdi. Çin ayrıca Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Konferansı'na ev sahipliği yapmaya devam edecek.

5. Çin'in Brezilya, Güney Afrika ve Afrika Birliği ile birlikte önerdiği Açık Bilimde Uluslararası İşbirliği İnisiyatifi. İnisiyatif ile Küresel Güney'in bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki küresel gelişmelere daha iyi erişim sağlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

6. G20'nin Küresel Güney'in yararına olacak şekilde tatbiki işbirliği yapmasını ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Temiz Enerji Yatırımlarını Artırmaya Yönelik Yol Haritası ve Biyoekonomiye ilişkin Üst Düzey İlkeler gibi sonuçları iyi şekilde kullanmasını desteklemek. Çin, merkezi Beijing'de bulunan G20 Ekonomileri Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin çalışmalarını desteklerken, dijital eğitim ve müze ve eski arşivlerin dijitalleştirilmesi konularında da işbirliğine katkıda bulunuyor.

7. G20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı'nı uygulamak. Çin, kaçakların ülkelerine geri gönderilmesi ve varlıkların geri alınması, güvenli sığınakların reddedilmesi ve yolsuzlukla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi konularında gelişmekte olan diğer ülkelerle işbirliğini güçlendiriyor.

8. Yüksek standartlı dışa açılım politikasını sürdürmek ve en az gelişmiş ülkelere tek taraflı olarak kapılarını daha fazla açmak. Çin, diplomatik ilişkileri olan tüm en az gelişmiş ülkelere sıfır gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Çin'in diğer gelişmekte olan ülkelerden ithalatının 2030'a kadar 8 trilyon doları aşması bekleniyor.

Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak, zirvenin ilk oturumunda kuruldu.