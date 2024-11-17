Xi Jinping'in APEC Ülkelerine Çağrısı

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LİMA, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, günümüzün getirdiği sorumlulukları üstlenme ve Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasını ortaklaşa destekleme çağrısında bulundu.

Xi cumartesi günü 31. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Asya-Pasifik işbirliğinin yükselen jeopolitik eğilimler, tek taraflılık ve korumacılık gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, bu tarihi dönemeçte Asya-Pasifik ülkelerinin omuzlarında daha büyük sorumluluklar taşıdığını söyledi.

Asya-Pasifik işbirliği için açık ve birbirine bağlı bir yaklaşım öneren Xi, ticaret, yatırım, teknoloji ve hizmet akışını engelleyen duvarların yıkılması çağrısında bulundu.

Yeşil inovasyonun Asya-Pasifik için bir katalizör haline getirilmesini de öneren Xi, Çin'in mevcut koşullar ışığında yeni kaliteli üretici güçler geliştirdiğini ve yeşil inovasyon konusunda ilgili taraflarla işbirliğini derinleştirdiğini ifade etti.

Xi, Çin'in Küresel Sınır Ötesi Veri Akışı İşbirliği İnisiyatifi'ni başlatacağını ve verimli, uygun ve güvenli sınır ötesi veri akışını teşvik etmek için diğer taraflarla daha derin işbirliği yapacağını söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca Asya-Pasifik kalkınması için evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir vizyonun desteklenmesini önerdi.

Çin'in daha fazla kalkınmasının Asya-Pasifik bölgesi ve tüm dünya için yeni fırsatlar sağlayacağını ifade eden Xi, tüm tarafları ülkesinin kalkınma sürecine dahil olmaya ve Çin ekonomisiyle birlikte büyümeye çağırdı.