Xi Jinping'in Kitapları Moğolca Tanıtıldı - Son Dakika
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Xi Jinping'in Kitapları Moğolca Tanıtıldı

Xi Jinping\'in Kitapları Moğolca Tanıtıldı

Ulanbatur'da Xi Jinping'in kitaplarının Moğolca çevirileri tanıtıldı, iki ülkenin deneyimleri paylaşıldı.

05.12.2024 17:05
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ULANBATUR, 5 Aralık (Xinhua) -- Xi Jinping'in "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" kitabının ikinci cildi ve "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması" kitabının Moğol kiril alfabesiyle hazırlanan çevirileri, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Pazartesi günü düzenlenen lansman töreninde Çin ve Moğolistan'dan gelen konuklar birlikte iki kitabın Moğol kiril alfabesiyle hazırlanan baskılarının tanıtımını yaptı. Tanıtımın artından düzenlenen devlet yönetimine ilişkin seminerde iki ülkeden uzmanlar ve akademisyenler, Çin ve Moğolistan'daki yönetim uygulamalarına yönelik değerlendirme ve deneyimlerini paylaştı.

Katılımcılar, Çin ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü ve Çin-Moğolistan kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümünde Çin ve Moğolistan'ın yönetişim ve yoksulluğun azaltılması konusunda deneyim paylaşımını güçlendirmesinin ve kendilerine has nitelikleriyle modernleşme yolunu birlikte araştırmasının, dostluk, karşılıklı güven ve çıkar entegrasyonunun derinleştirilmesi ve iki ülke için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Çin'in Moğolistan Büyükelçisi Shen Minjuan, Çin ve Moğolistan'ın benzer kalkınma hedefleri ve birbirine bağlı gelecekleri paylaştığını dile getirdi. Shen, Çin'in iki kitapta yer alan çözüm ve bilgeliğinin, Moğolistan'a daha fazla ilham vermesi, daha güçlü motivasyon sağlaması ve daha yüksek güven kazandırması ve ülkenin çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirirken daha fazla kalkınmasına yardımcı olması temennisinde bulundu.

An itibarıyla "Xi Jinping: Çin'in Yönetimi" 42 dile çevrilirken "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması" aralarında İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça'nın da bulunduğu çeşitli dillere çevrildi. "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması" kitabı uluslararası işbirliğiyle ilk kez Moğol kiril alfabesiyle yayımlanıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'in Kitapları Moğolca Tanıtıldı - Son Dakika

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