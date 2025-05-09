Xi Jinping Moskova\'da Putin ile Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Xi, resmi ziyarette bulunmak üzere çarşamba günü Rusya'ya gitti. Putin, Xi için Kremlin Sarayı'nın St. George Salonu'nda bir karşılama töreni düzenledi.
Çin Cumhurbaşkanı, Rusya ziyareti sırasında Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümü kutlamalarına da katılacak.
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