Xi Jinping, Zhenxiong\'daki toprak kayması için arama kurtarma çalışması talimatı verdi

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Zhenxiong ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında kaybolan kişiler için topyekun arama kurtarma çalışması yapılması talimatı verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasının ardından söz konusu açıklamayı yaptı.

18 hanenin evini yutan afette toprak altında kalan 47 kişiden haber alınamadığı belirtilmiş, ardından yapılan son açıklamada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilmişti.

Kayıpların en aza indirilmesi için kurtarma çalışmalarının hızla yürütülmesini isteyen Xi, olası ikincil felaketlere karşı koruma sağlamak için izleme ve erken uyarının yanı sıra arama ve kurtarma çalışmalarında bilimsel yaklaşımın güçlendirilmesini de talep etti.

Xi ayrıca, afette hayatını kaybedenlerin aileleri için ve afetten etkilenenleri güvenli yerlere yerleştirmek amacıyla uygun önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, ülkede Yeni Ay Yılı yaklaşırken soğuk hava dalgalarının olumsuz etkisi nedeniyle doğal afetler, trafik kazaları ve iş kazalarının meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Xi, ilgili bölge ve birimlerden, büyük kayıpları önlemek ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere olası riskleri tarayıp üzerlerine düşen görevleri yapmalarını istedi.