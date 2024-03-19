Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Rusya'nın Çin Büyükelçisi ile görüştü

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Salı günü Beijing'de Rusya'nın Çin Büyükelçisi Igor Morgulov ile bir araya geldi.
Fu, iki ülke liderinin rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin yüksek düzeyde gelişmeye devam ettiğini ve büyük ülkeler arasındaki ilişki modelinde yeni bir örnek teşkil ettiğini belirtti.
Fu, Xinhua'nın Rus basın ve düşünce kuruluşlarıyla etkileşimi daha da artırmaya, BRICS Medya Forumu gibi çok taraflı çerçevelerde işbirliğini güçlendirmeye ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sürdürülebilir, sağlıklı, istikrarlı ve derinlemesine gelişimine olumlu katkılarda bulunmaya istekli olduğunu söyledi.
Morgulov ise Rus ve Çin halklarının birbirlerine karşı derin dostane duygular beslediğini ve iki ülkenin basın sektörleri arasında işbirliği için geniş bir alan bulunduğunu kaydetti. Morgulov, Çin'deki Rus Büyükelçiliği'nin, Rus basın ve düşünce kuruluşları ile Xinhua arasındaki etkileşimleri aktif şekilde teşvik etmeyi sürdüreceğini ifade etti.
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