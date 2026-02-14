Yağız Efe için umut: Kampanyada 300 bin dolar toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yağız Efe için umut: Kampanyada 300 bin dolar toplandı

14.02.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da DMD hastası Yağız Efe'nin tedavisi için yürütülen kampanyada 300 bin dolar toplandı.

BURSA'da, ambulans şoförü Mustafa Erim ve Hafize Erim çiftinin geçen yıl haziran ayında kas erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan Oğulları Yağız Efe'nin kampanyasında yüzden 10'u ulaşıldı. Kampanyada 2 ayda 300 bin dolar para toplandı.

Nilüfer ilçesinde yaşayan, 4 çocuklu Mustafa ve Hafize Erim çiftinin üçüncü çocuğu olan 8 yaşındaki Yağız Efe'ye, haziran ayında rahatsızlığı nedeniyle getirildiği devlet hastanesinde DMD tanısı konuldu. Ailesinin geçimini ambulans sürücülüğü yaparak kazanan Mustafa Erim, oğlunun Dubai'de yapılacak tedavisi için gerekli olan 3 milyon doların toplanması için Bursa Valiliği'ne başvuruda bulunarak yardım kampanyası başlattı. Belediye başkanlarının da destek verdiği kampanyada Yağız Efe'nin sağlığına kavuşması için gerekli 3 milyon doların, 2 ay içerisinde yüzde 10'u olan 300 bin doları toplandı.

'NE OLUR OĞLUMU YAŞATIN'

Yağız Efe'nin tedavisi için yardım gecelerinin de düzenlendiğini söyleyen Mustafa Erim, "Hastaneye parmak ucunda yürümesi ve merdiven çıkarken yorulması şikayetiyle gittik. Oğlumuzun DMD kas hastası olduğunu öğrendik. Bunun tedavisi Dubai'dedir ve tutarı 3 milyon dolardır. Oğlumun iyileşmesi için elimden geleni yapacağım. Ne olur oğlumu yaşatın" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağız Efe için umut: Kampanyada 300 bin dolar toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:13:34. #7.11#
SON DAKİKA: Yağız Efe için umut: Kampanyada 300 bin dolar toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.