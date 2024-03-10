Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da yeni kaçak yerleşim birimi kuruyor

Bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde yeni kaçak yerleşim birimi kurmaya başladığı bildirildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, bir grup Yahudi yerleşimci, Kuzey Ağvar'ın Ayn es-Sakut beldesinin güneyinde turistik nitelikte bir kaçak yerleşim kurmaya başladı.
Güzel doğal alanların olduğu Ayn es-Sakut beldesi su pompalarına, verimli tarım arazilerine sahip.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak yerleşim birimi kurulmasının "en güçlü ifadelerle" kınandığı belirtildi.
Bunun " İsrail'in daha fazla Filistin toprağını kontrol etme, yerleşimleri daha fazla derinleştirip genişletme yönündeki resmi girişimi" olarak nitelendirildiği açıklamada, uygulamanın "Filistin devletinin hayata geçirilmesine yönelik her türlü fırsatı baltaladığı" aktarıldı.
Bu ihlallerin arkasında sadece Yahudi yerleşimciler ve kurumlar değil aşırı sağcı bakanların da bulunduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu kaçak yerleşimlerin kurulması, uluslararası barış iradesine ve çatışmanın iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak siyasi yollarla çözülmesinin gerekliliği konusundaki uluslararası uzlaşıya açıkça meydan okumadır."
İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasını onayladıklarını doğrulamıştı.
İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri
İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.
İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.
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