Yahyalı\'da Yiyecek Nefes Borusuna Kaçtı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçan Fevzi Bilici (78), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evinde yoğurt ve yufka ekmek yiyen Fevzi Bilici'nin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Bilici, yakınları tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bilici, kurtarılamadı. Bilici'nin cenazesinin öğle namazına müteakip Yahyalı Camikebir Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.