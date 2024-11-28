Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta 2 radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında bir araçta arama yapıldı.
Aramada 2 radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca bulundu.
Emniyet, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Yakakent'te Araçta Radar Cihazı ve Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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