Samsun'un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Yakakent'te 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.
Metrelerce yükseğe çıkan dalgalar kıyıları dövdü.
Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.
Yakakent Belediyesi vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. ???????
Son Dakika › Güncel › Yakakent'te Kuvvetli Rüzgar - Son Dakika
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