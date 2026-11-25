Araştırmacılar, yaklaşık 100 milyon yıl önce yaşayan uzun bacaklı bir çekirge türünün su yüzeyinde hareket edebildiğini belirledi.

Çin Bilimler Akademisine bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında bilim insanları, 99 milyon yıllık kehribar fosillerinin içerisinde daha önce bilinmeyen bir böcek familyasına ait, kanatsız, kısa gövdeli ve uzun bacaklı çekirge örneklerine rastladı.

Yaklaşık 100 milyon yıl önce dinozorlarla aynı dönemde yaşadığı değerlendirilen çekirgelerin suyun yüzey geriliminden yararlanarak su üzerinde dengede kalabildiğini belirleyen araştırmacılar, söz konusu canlıların su itici kılları ve arka bacaklarının alt bölümündeki yaprak biçimli, kürek benzeri uzantıları sayesinde su yüzeyinde ilerleyebildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, su üzerinde yürümenin doğada oldukça nadir görülen bir özellik olduğuna dikkati çekti.

Otçul beslendiği değerlendirilen 9 çekirgenin aynı kehribar parçasında ve bir arada korunmuş olmasının, türün beslenme amacıyla büyük gruplar halinde toplanmış olabileceğini gösterdiğini belirten araştırmacılar, bu bulgunun çekirgeler veya cırcır böceklerinde toplu halde beslenme davranışına ilişkin bilinen en eski kayıt olabileceğine işaret etti.

Araştırmacılar, "Hydrelcana zhangi" adını verdikleri bu canlıları "Hydrelcanidae" adlı yeni böcek familyası altında sınıflandırdı.

Çalışmanın sonuçları, "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlandı.