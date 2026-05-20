Yalım'ın İfadeleri CHP Davasına Ulaştı
Yalım'ın İfadeleri CHP Davasına Ulaştı

20.05.2026 12:01
Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ifadeleri, CHP kurultaylarının iptal davasına eklendi.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği 3 ifade, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Yalım, "etkin pişmanlık" kapsamında 3 kez ifade vermişti.

Başsavcılık, Yalım'ın söz konusu ifadelerini, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesine göndermişti.

Yalım'ın ifadelerinin dava dosyasına girdiği ve dairenin, dosya üzerindeki incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Davanın geçmişi

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, 24 Ekim'de davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermişti.

Bunun üzerine Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen karara itiraz etmiş, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar kaldırılarak, yeniden hüküm kurulmasını talep etmişti.

CHP'nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan ve riyasetinde devam etmekte olan 39. Olağan kongre ve kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptali istenmişti.

Ayrıca, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
