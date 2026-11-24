Yalova Çiftlikköy'de mahsur kalan 3 kişiyi ekipler 30 dakikada kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Taşköprü mevkisinde dere yatağının taşması sonucu mahsur kalan 3 kişi, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla güvenli bölgeye çıkarıldı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde derenin taşması sonucu mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Taşköprü mevkisinde dere yatağının taşması sonucu 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından 3 kişi güvenli bölgeye çıkarıldı.
Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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