Yalova'da Bisikletli Çocuğun Beyin Ölümü Gerçekleşti

Yalova'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından hastanede tedaviye alınan bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde 3 Ekim'de E.Ö. (29) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan 14 yaşındaki İbrahim H'ye çarptı.
Güvenlik kameralarınca görüntülenen kazada çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede 7 gün yaşam mücadelesi veren İbrahim H'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ö'nün ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.
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