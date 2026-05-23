Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Yalova'da 4, Ankara'da bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği belirtildi.