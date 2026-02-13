Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 3 Tutuklama

YALOVA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişinin yakalanmasına yönelik dün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'KENDİMİZE YENİ HEDEFLER KOYDUK'

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, operasyonla ilgili sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı yöntemle farklı sonuçlar almak mümkün değil, bu doğrultuda yeni bir stratejiyle kendimize yeni hedefler koyduk. Yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 3 şahıs, Özel Harekat destekli operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, şahısların tamamı tutuklanmıştır. Başarılı çalışmaları dolayısıyla emniyet teşkilatımıza, sürece verdikleri destek ve işbirlikleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

