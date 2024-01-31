 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova'da Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova'da Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Yalova\'da Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli İstanbul\'da Yakalandı

Yalova'da ikamet eden yabancı uyruklu kadını dolandıran şüpheli, kendisini 'polis' olarak tanıtarak para ve altınları almak istemişti. Kadın dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi kayıtlarını inceleyerek şüphelinin İstanbul'a gittiğini tespit etti. İstanbul'da düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

31.01.2024 13:49
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da ikamet eden yabancı uyruklu kadını, kendisini "polis" olarak tanıtarak dolandıran şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Yalova'da ikamet eden yabancı uyruklu H.B.M.A'yı arayan ve kendisini "polis" olarak tanıtan şüpheli, "25 kişiyle birlikte kimliğinin terör suçuna karıştığını" söyledi.

Evdeki para ve altınları incelemeye alacaklarını belirten zanlı, H.B.M.A'dan ucunda kolye bulunan 4 altın zincir, altın yüzükler, küpeler ile 250 gram altın ve 800 doları kendisine getirmesini istedi.

Altın ve parayı koyduğu poşeti Adnan Menderes Mahallesi'nde buluştuğu M.İ'ye teslim eden kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 14 ikamet ve 41 iş yerine ait kameralar ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarındaki 421 saatlik görüntüyü inceledi.

Kayıtlardan şüphelinin kiralık araçla kente geldiğini ve daha sonra ayrıldığını belirleyen ekipler, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düzenledikleri operasyonla şüpheli M.İ'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul, Yalova, Dolandırıcılık, Güvenlik, Yakalama, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 14:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Dolandırıcılık Olayı: Şüpheli İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement