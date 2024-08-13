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Yalova'da domuzlar kara yoluna indi, o anlar böyle görüntülendi

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde 2 domuz kara yoluna indi.

Yalova - Armutlu kara yolu Esenköy beldesi mevkiinde gece saatlerinde kara yoluna inen domuzları gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Yem arayışı içinde kara yoluna kadar inen domuzlar bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alana doğru harekete geçerek gözlerden kayboldu.