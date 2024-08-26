Yalova'da kaybolan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin P. (33) ve Yücel C. (28), Dereağzı mevkisinden dün iki kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Hüseyin P. ve Yücel C'nin son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.

Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kanonun boş olduğunu gördü.

İki arkadaşın dengelerini kaybedip alabora oldukları ya da sahile yüzerek geçebileceklerini düşünüp kanoyu terk etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

Hüseyin P. ve Yücel C'ye ulaşmak için denizden ve havadan yürütülen arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.