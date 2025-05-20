Yalova'da Lise Öğrencisine Otomobil Çarptı

Yalova'da kaldırımda yürüyen 2 lise öğrencisine otomobil çarptı, öğrencilerden biri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Beldesi Özden Mahallesi'nde E.G. idaresindeki 77 ABL 175 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi Sena Nur Ş. (18) ve yanındaki arkadaşına çarptı.
İş yeri güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazada, arkadaşı hafif yaralanan Sena Nur Ş, otomobilin altında kaldı.
Vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarılan Sena Nur Ş, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan sürücünün aracını park etmek isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı öne sürüldü.
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