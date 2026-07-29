Yalova'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve yüzlerce personel müdahale ediyor.
4 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Yalova'nın Armutlu ilçesi Tersane mevkisinde, saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Çalışmalara 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel katılıyor.
Kazım BULUT-Zehra BAYKAL YILDIZ/ARMUTLU, (Yalova),
Kaynak: DHA
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