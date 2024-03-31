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Yalova'da Seçim Sonuçları Açıklanmaya Başladı - Son Dakika
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Yalova'da Seçim Sonuçları Açıklanmaya Başladı

Yalova\'da Seçim Sonuçları Açıklanmaya Başladı

31 Mart yerel seçimlerinde Yalova'da açılan sandıklara göre CHP yüzde 49.41 oy alırken, AK Parti yüzde 43.49 oy aldı.

31.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:22
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31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.13 itibarıyla Yalova'da sandıkların yüzde 23.41'i açıldı.

Açılan sandıklara göre Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP yüzde 49.41, AK Parti yüzde 43.49, DEM Parti yüzde 2.73, YRP yüzde 2.53, İYİ Parti 1.86 oy aldı.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Seçim Sonuçları Açıklanmaya Başladı - Son Dakika

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