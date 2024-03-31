Yalova\'da Seçim Sonuçları Açıklanmaya Başladı

31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.13 itibarıyla Yalova'da sandıkların yüzde 23.41'i açıldı.
Açılan sandıklara göre Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP yüzde 49.41, AK Parti yüzde 43.49, DEM Parti yüzde 2.73, YRP yüzde 2.53, İYİ Parti 1.86 oy aldı.
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Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
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