Yalova Kirazlı'da av köpeklerinden kaçan yaban domuzu ağılda kameraya yakalandı

Yalova Kirazlı'da av köpeklerinden kaçan yaban domuzu ağılda kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Kirazlı köyünde izinli avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu yerleşim alanına girerek bir ağıla daldı. Metal tel örgüleri parçalayıp koyunların arasına giren domuzun o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi, hayvan sonra ormanlık alana kaçtı.
Yalova'nın Kirazlı köyünde av köpeklerinden kaçan yaban domuzunun ağıla girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu, kaçarken Yalova merkeze bağlı Kirazlı köyünün yerleşim alanına girdi.
Daha sonra ağıla giren yaban domuzu, metal tel örgüleri parçalayarak koyunların arasına daldı. Korkuya kapılan koyunlar sağa sola kaçtı.
Bir süre ağılda kalan yaban domuzu, daha sonra bölgeden uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı.
Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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