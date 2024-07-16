Yamaçtan kopan kayalar köyde korku ve paniğe neden oldu - Son Dakika
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Yamaçtan kopan kayalar köyde korku ve paniğe neden oldu

Yamaçtan kopan kayalar köyde korku ve paniğe neden oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yeniköy köyünde, yamaçtan kopan kaya parçaları evlere isabet etti. Bazı evler zarar görürken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Köy halkı önlem alınmasını istedi.

16.07.2024 19:32
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Yamaçtan kopan kayalar köyde korku ve paniğe neden oldu

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Yeniköy köyünde, yamaçtan kopan kaya parçaları evlere isabet etti. Bazı evler kaya düşmelerinde nedeniyle zarar görürken, kaya düşmesi vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde inşa edilen Yusufeli Barajı nedeniyle Yeniköy Köyü sular altında kaldı. Sular altında kalan köy için üst kotlarda yeni köy inşa edildi.

Birkaç yıldır yeni konutlarda yaşamların sürdüren Yeniköy köyü sakinlerinin ise yamaçtan kopan kaya parçalarıyla başları dertte. Yamacın kenarına kurulan köyde bazı evler yamaçtan düşen kaya parçalarının hedefi oluyor.

Son olarak bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları alt bölgede bulunan evlere isabet etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bazı evler hasar aldı.

Kaya düşmeleri sonucunda evinde hasar oluşan köy sakinlerinden Cemil Aydın bir aydır komşularında kaldığını ifade ederek "Kaya düşmeleri nedeniyle 1 aydır komşuların evinde kalıyoruz. Burası heyelanlı bölge. Kendi evimizde yatamıyoruz, korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde uyuduğu sırada taş düşmesinden komşuları tarafından uyarılması sonucu haberi olan Zakir Keskin, "Yeniköy baraj suları altında kalınca buraya taşındık. Evde uyuyordum komşular haber verdi, dışarı çıktım. O sırada düşen taşlar evin penceresini kırdı. Balkona zarar verdi. Şuan risk altındayız. Daha önce de geliyordu bu günde geldi" diye konuştu.

Köy halkı bölgede bir an önce önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İHA

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