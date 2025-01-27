Yangın Anında Ne Yapmalı?

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirici video yayınladı.

Dairesi Başkanlığınca "Yangın anında ne yapmalıyım?" başlığıyla hazırlanan videoda itfaiye ekipleri, olay anında izlenecek adımlarla önemli bazı bilgiler aktardı. Videoda, kapalı ve açık alanlarda yaşanabilecek yangın, patlama, doğal afet durumlarında izlenmesi gereken yollar ve atılacak adımlar anlatıldı.

Videoda, olası yangın durumunda öncelikle sakin kalınması gerektiğini vurgulayan itfaiye görevlileri, vatandaşlara yaşadıkları binalarda ve iş yerlerinde acil durum eylem planlarını nasıl hayata geçireceklerine ilişkin bilgi verdi.

Yangın anında yapılacakların liste şeklinde verildiği videoda, "Sakin kalarak, yangın alarmını aktif edin. 112'yi aradıktan sonra yangın küçük ise kontrol altına alın, alamıyorsanız alanı tahliye edin. Güvenli çıkış yolu seçerek, ağzınızı ıslak bezle kapatıp eğilerek alanı tahliye edin. Asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edin. Tahliye olamıyorsanız, bulunduğunuz alandaki kapıları ıslak bezle kapatarak, tahliye ekibini bekleyin." ifadelerine yer verildi.