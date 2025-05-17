Yangın Faciasında Sorumlular Hakkında İddianame

'SORUMLULUAR HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin tamamlanan iddianameyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir. Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir. Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.

İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama sürecinin titizlikle yürütüleceğini aktaran Tunç, "78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.

Caner ÜNVER/ ANKARA,