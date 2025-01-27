Yangın İncelemesi Kartalkaya\'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personelinden oluşan ekip, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan otelde incelemelerde bulundu.
Kayak merkezinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kayak merkezine gelen 5 Bakanlık personelinden oluşan inceleme ekibi, güvenlik önlemleri alınmasının ardından otele girdi.
Yangın mahallinde yaklaşık 1,5 saat inceleme yapan ekip, daha sonra bölgeden ayrıldı.
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