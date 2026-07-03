Yangın Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi'nde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat, senaryo gereği bir dolum tesisinde dolum yapıldığı sırada gaz kaçağı oluşması sonucu çıkan yangınla başladı.

Yangına ilk müdahaleyi TÜPRAŞ İtfaiye ekipleri ile tesis personeli gerçekleştirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Gerçeği aratmayan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Açıklamada, olası acil durumlara karşı kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ile personelin bilgi ve müdahale kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.